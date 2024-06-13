У Великій Британії подали до суду проти Valve. У колективному позові компанію звинувачують у зловживанні своєю позицією на ринку та завищенні цін для 14 мільйонів гравців. Про це пише VGC.

Активістка кампанії за цифрові права Вікі Шотболт подала позов на суму 656 мільйонів фунтів стерлінгів ($839 мільйонів) від імені 14 мільйонів гравців на ПК до Апеляційного трибуналу з питань конкуренції.

“Ми вважаємо, що Valve Corporation несправедливо обмежувала конкуренцію на ринку ПК ігор та внутрішньоігрового контенту, що призвело до того, що споживачі у Великій Британії змушені платити занадто багато за ці продукти”, – каже Шотболт.

Вона також звинувачує компанію у тому, що вона змушувала видавців ігор підписувати угоди, у яких диктувалася мінімальна ціна, за якою ті могли продавати свої ігри на конкурентних платформах.

Колективний позов йде від імені всіх гравців у Великій Британії, які купували ігри або доповнення з 5 червня 2018 року, за винятком тих, хто вирішить відмовитися.

Якщо позов буде успішний, кожен член групового позову може отримати компенсацію у розмірі від 22 до 44 фунтів стерлінгів.