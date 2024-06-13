Турецька поліція заарештувала студента за звинуваченнями в розробці складної схеми, яка використовувала ШІ та приховані пристрої, щоб списати на іспиті, повідомляє Ars Technica.

Особа студента не розкривається, повідомляється, що він перебуває у в’язниці в очікуванні суду. Інцидент стався у місті Іспарта під час складання іспиту TYT.

TYT – це загальнонаціональний іспит, який визначає право особи на навчання в університеті в Туреччині. Шахрайство на іспиті є серйозним правопорушенням.

Згідно з повідомленнями поліції, студент використовував камеру, замасковану під ґудзик на сорочці, підключену до програмного забезпечення зі штучним інтелектом через модем, захований в підошві черевика.

Пристрій сканував екзаменаційні питання. Штучний інтелект генерував відповіді на запитання та озвучував їх через навушник. Яку саме нейромодель використовував студент, не уточнюється.

Поліція Іспарти опублікувала відео, в якому демонструє принцип роботи схеми. На відео поліцейський сканує питання, а програма зі ШІ дає правильну відповідь через навушник.

Окрім студента, турецька поліція затримала ще одну особу, яка допомагала йому під час іспиту. Поліція виявила смартфон, за допомогою якого, ймовірно, учасники схеми підтримували зв’язок.