Власники PlayStation 5 незабаром зможуть спілкуватися у Discord безпосередньо з консолі – без потреби приєднуватися до розмови через програми на смартфоні чи комп’ютері.

Щоб приєднатися до розмови, у центрі керування консолі потрібно буде обрати сервер або приватну групу та вибрати голосовий канал. Також там відображатимуться й інші подробиці, на кшталт того, хто уже спілкується. Крім цього, на консолі з’являтимуться сповіщення, коли вам хтось телефонуватиме.

Оновлення стане доступним протягом кількох наступних тижнів, спершу для користувачів в Японії та Азії, а тоді в Європі, Австралії, Новій Зеландії, Середньому Сході та Америці.

Користувачам потрібно буде оновити консоль до останньої версії системи, а також з’єднати акаунти PlayStation Network та Discord.

Також протягом наступних тижнів з’явиться функція, яка дозволить поділитися акаунтом PlayStation Network у соціальних мережах чи месенджерах.

Для цього потрібно буде обрати опцію “Поділитися профілем” у програмі PlayStation або на PlayStation 5, після чого буде згенерований QR-код або активне посилання.