Асоціація музичних видавців звернулася до Федеральної торгової комісії (FTC) США з проханням перевірити діяльність Spotify після додавання аудіокниг до всіх своїх платних планів підписки. Згідно зі скаргою, нещодавні дії сервісу є частиною “схеми збільшення прибутку за рахунок обману споживачів та обману системи відрахувань музичних роялті”, повідомляє Engadget.

У листопаді 2023 року Spotify оголосив, що включить 15 годин прослуховування аудіокниг до всіх своїх планів Premium. Кілька місяців після цього компанія представила нову підписку лише на аудіокниги, пропонуючи таку ж кількість годин прослуховування за $10 на місяць.

Організація видавців стверджує, що нещодавнє підвищення цін на Spotify ґрунтується на пропозиції цього додаткового контенту і що з клієнтів, які платять, автоматично стягується плата за послугу, яку вони не обирали і від якої вони не можуть відмовитися, не переключившись на безплатне прослуховування з рекламою.

А додатковий дохід від вищої вартості підписки Premium може не дістатися композиторам. Згідно зі скаргою FTC, Spotify заплатить орієнтовно на $150 мільйонів менше роялті за музику протягом першого року дії нових пакетних планів.

У зверненні новий план з аудіокнигами названо “фікцією”, яка “існує виключно для того, щоб дозволити Spotify стверджувати, що аудіокниги є значним і незалежним цінним аспектом його “пакетного” плану Premium, оскільки план доступу до аудіокниг коштує лише на $1 менше, ніж план із тим самим аудіокнижним контентом і музикою”.

На цьому ранньому етапі важко сказати, чи вплине проблема на запланований перегляд моделі роялті в Spotify. Як артисти, так і видавці регулярно критикують екосистему стримінгу загалом і Spotify зокрема за те, що він недоплачує музикантам.