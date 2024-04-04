Spotify вдруге за рік підвищить ціни та додасть новий тариф. Як і у липні минулого року, ціни у 5 регіонах зростуть на $1-2. Про це повідомляє Bloomberg.

Поки відомо, що стримінговий сервіс планує підняти вартість підписки у Великій Британії, Австралії та Пакистані наприкінці квітня. У США ціни зростуть пізніше цього року.

Зростання вартості підписки допоможе компанії покривати витрати на аудіокниги. Зараз Spotify пропонує слухачам до 15 годин прослуховування аудіокниг на місяць, але дохід від цього компанія отримувала лише від користувачів, які перевищили цей ліміт.

Також стримінговий сервіс запровадить новий тариф, який коштуватиме $11, але не включатиме аудіокниги, лише музику та подкасти. Недавно компанія також представила тариф лише для аудіокниг за $10 на місяць, однак все ще з обмеженням на 15 годин прослуховування.

Повідомляється, що це – лише один із кількох нових планів, які компанія представить у майбутньому. Також планується тариф супер-преміум, який серед іншого запропонує вищу якість аудіо.