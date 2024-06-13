Вісім звільнених інженерів SpaceX подали до суду штату Каліфорнія позов проти Ілона Маска за сексуальні домагання та помсту. Про це повідомляє Bloomberg.

“Маск свідомо і цілеспрямовано створив небажане вороже робоче середовище, яке ґрунтувалося на його поведінці, яка полягала у розміщенні на робочому місці непристойних сексуальних фотографій, мемів та коментарів, що принижували жінок та/або ЛГБТК+ спільноту”, – сказано в документі.

За твердженнями позивачів, деякі з них потім зазнали образливих коментарів від інших колег, які “імітували пости Маска” з Twitter і “створили дико некомфортне вороже робоче середовище”.

Після того, як мільярдер публічно висміяв звинувачення в неналежній поведінці, співробітники у 2022 році написали відкритого листа, в якому висловили занепокоєння поведінкою Ілона Маска та культурою компанії. Працівники стверджують, що їх звільнили у відповідь на це.

Вони також мають підстави вважати, що бізнесмен особисто ухвалив рішення про їхнє звільнення. Коли співробітник відділу кадрів запропонував спершу провести розслідування, Ілон Маск відповів, що йому “все одно – звільняйте їх”.

У позові також стверджується, що керівники SpaceX, включаючи мільярдера, брали участь у відео, “яке висміює та висвітлює сексуальні домагання і жарти”, включаючи сцену, в якій співробітник демонстрував “правильний” спосіб відшльопати колегу.

Окремо видання The Wall Street Journal повідомило про звинувачення в тому, що Ілон Маск домагався жінок у SpaceX, зокрема колишньої стажерки, з якою у нього начебто був інтим.

Президентка SpaceX Гвінн Шотвелл звинуватила журнал у подачі неправди та заявила, що “Ілон – один із найкращих людей, яких я знаю”.