Google переводить свою операційну систему ChromeOS на базу Android. Компанія заявляє, що використає ядро Android Linux і фреймворки Android, “як частину основи ChromeOS”, повідомляє The Verge.

Компанія це робить, щоб пришвидшити процес інтеграції функцій штучного інтелекту. Google також зазначає, що перепрацьована операційна система “спростить інженерні зусилля” і допоможе різним пристроям, таким як смартфони та аксесуари, краще працювати у парі з Chromebook.

Google, безумовно, хоче, щоб користувачі Chromebook спробували якомога більше функцій зі штучним інтелектом, тож ці зміни, ймовірно, прискорять цей процес. Але компанія застерігає, що, хоча вона вже веде активну роботу, користувачі можуть не побачити змін ще досить тривалий час.

Коли оновлена операційна система буде готова, компанія забезпечить плавний перехід.