У Cartoon Network Studios триває робота над трьома новими проєктами у світі “Час Пригод” / Adventure Time – фільмом і двома новими серіалами, повідомляє Variety.

Над ними працює шоураннер оригінального серіалу Адам Муто, Ребекка Шугар, яка створила серіал “Всесвіт Стівена” / Steven Universe та співавтор “За Садовим парканом” / Over the Garden Wall Патрік МакГейл.

Серіал Adventure Time: Side Quests вже отримав “зелене світло” на розробку. Він буде орієнтований на дитячу аудиторію та перенесе глядачів у часи, коли Фінн був ще дитиною, яка мріяла про епічні квести та битви з монстрами разом зі своїм найкращим другом псом Джейком.

Замість того, щоб розгортати розлогі розповіді в епізодах і сезонах, як це було в оригінальному серіалі, новий проєкт представить окремі епізоди з ранніми версіями улюблених персонажів, включаючи самого Крижаного короля. Багаторічний художник Adventure Time і дворазовий володар премії Еммі Нейт Кеш приєднався до роботи над серіалом.

Ще одним серіалом буде Adventure Time: Heyo BMO – серіал для дітей дошкільного віку про ігрову приставку БіМО. Оселившись у новому районі, БіМО з новими друзями зіткнуться з викликами, які більше підходять для молодших глядачів. Над проєктом працює творець оригінального серіалу Адам Муто.

Деталей про фільм поки не має, як і дат виходу серіалів.