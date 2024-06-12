Французький видавець та розробник програм й ігор Voodoo придбав соціальну мережу BeReal за €500 мільйонів. Про це йдеться у новому блозі видавця.

Соціальна мережа BeReal працює не зовсім як стандартні соціальні мережі на кшталт X чи Instagram. У ній користувач щодня отримує сповіщення зі закликом протягом двох хвилин опублікувати фото того, чим він займається, а через 24 години це фото зникає.

Станом на сьогодні платформа має понад 40 мільйонів активних користувачів і є однією з найпопулярніших соціальних платформ у США, Японії та Франції.

Компанія Voodoo зазначає, що вона зможе надати соціальній мережі необхідну підтримку у стратегії розвитку продукту, росту користувацької бази та інфраструктурі, а разом із тим інвестує в мережу для впровадження інновацій.

Гендиректор іншої соціальної мережі Wizz Аймерік Роффе візьме на себе роль керівника BeReal, водночас колишній гендиректор Алексіс Барреят ще протягом деякого часу буде залучений та допомагатиме компанії з інтеграцією.