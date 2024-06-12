Однією з найцікавіших функцій Spotify, яку зараз підхопили майже всі музичні стримінгові сервіси, є Wrapped – індивідуальна для кожного користувача статистика, яка підсумовує пісні, артистів, жанри та багато іншого за минулий рік.

Тепер компанія запускає ініціативу My Spotify, яка також буде унікальною для кожного користувача та покаже трохи більше цікавих фактів про слухачів та їхні звички, поки вони чекають на щорічний Wrapped.

Сервіс почне показувати персоналізовані банери й повідомлення з різними цікавими фактами про нещодавню історію прослуховування, наприклад, скільки разів за місяць ви слухали того чи іншого артиста.

Разом із тим у нових банерах та повідомленнях залишатимуть посилання на різні мікси та плейлисти, які будуть створюватися на основі звичок користувачів, та які, на думку алгоритмів, будуть цікаві слухачам.

Спершу нові банери та повідомлення будуть з’являтися лише у підписників сервісу у США, Канаді, Великій Британії, Новій Зеландії та Ірландії. Більше країн додадуть згодом.