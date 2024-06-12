Spotify представить новий план, який буде щонайменше на $5 дорожчий за стандартний, але запропонує нові інструменти для створення плейлистів, керування бібліотекою збережених пісень та довгоочікуване HiFi аудіо. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на людей, знайомих зі справою.

Компанія представить новий план як додаток для вже наявних користувачів, а отже перехід буде не обов’язковим і більшість слухачів сервісу зможуть залишитися на старому плані.

Ціна нового плану відрізнятиметься залежно від базового плану кожного користувача, але в середньому він коштуватиме приблизно на 40% більше.

Spotify сподівається, що вартість нового плану допоможе компанії отримати додатковий прибуток від вже наявних користувачів, які, до речі, є дуже лояльні та майже не покидають сервіс.

Раніше повідомлялося про те, що компанія запустить план Music Pro, який має запропонувати такий же набір переваг, що й новий план, про який повідомляє Bloomberg. У новому звіті видання також згадує функцію генерації кастомних плейлистів для певних активностей, дат чи пори року. Плейлисти, зокрема, адаптуватимуться до звичок слухачів.

HiFi аудіо Spotify анонсував ще у 2021 році, проте відтоді реліз функцій так і не відбувся. Водночас інші стримінгові сервіси, як-от Amazon Music чи Apple Music, вже додали підтримку відтворення аудіо без втрат у своїх базові плани підписки, хоч це і не дало значного приросту кількості користувачів.