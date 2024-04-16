Користувачі Reddit виявили в додатку Spotify код, який вказує на плани компанії додати аудіо без втрат у свій майбутній преміум-тариф Music Pro. Про це повідомляє The Verge.

Аудіо без втрат – це аудіофайл, який було стиснуто без втрати інформації, тож аудіо звучатиме, як оригінальний майстер-файл. Таким чином трек матиме більше деталей, які може помітити слухач. Для прослуховування аудіо без втрат рекомендується використовувати спеціальне обладнання – наприклад, провідні навушники преміум-класу.

Spotify надаватиме аудіофайли у форматі FLAC до 24 біт/44,1 кГц. Для порівняння, Apple Music пропонує файли без втрат у діапазоні від 16 біт/44,1 кГц до 24 біт/192 кГц.

Але щоб виправдати існування вищої ціни, Spotify також планує додати до свого преміум-плану ще кілька речей. Music Pro розблокує нову функцію реміксів для прискорення, мікшування та іншого редагування треків. Також повідомляється про функцію оптимізації навушників деяких конкретних моделей, таких як AirPods від Apple.