Spotify випустив оновлення на Android, яке прибирає рамку на іконці програми, повертаючи її “нормальний” вигляд через п’ять років після зміни, але потім швидко все скасував. Про це повідомляє 9to5Google.

Тривалий час іконка програми Spotify на Android мала вигляд кола, яке використовувало логотип Spotify як цілу іконку. Але у 2019 році його оновили, додавши чорну рамку, що було зроблено заради адаптивних іконок, які можуть змінювати свою форму.

Ця зміна має сенс, але має досить безглуздий вигляд, якщо на смартфоні використовуються круглі іконки. Але оскільки адаптивні іконки майже зникли з Android, Spotify нарешті “виправив” іконку в оновленні v8.9.44.368.





Втім це було ненадовго, через декілька днів Spotify повернувся до старої іконки з черговим оновленням, v8.9.46.426. На всіх пристроях іконка повернулася до попереднього стану з чорною рамкою.