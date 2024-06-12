Американський продюсер та режисер Ерік Кріпке анонсував завершення серіалу “Хлопаки” / The Boys. За його словами, проєкт закриють після 5 сезону.

“Прем’єрний тиждень четвертого сезону “Хлопаків” – вдалий час для оголошення: п’ятий сезон буде фінальним! Це завжди було моїм планом, я просто мусив бути обережним…”, – написав він у соцмережі X.

“Хлопаки” – це серіал про супергероїв, які борються з потужними особами, котрі зловживають своїми здібностями. Прем’єра першого сезону проєкту відбувалася на Amazon Prime Video в 2019 році.

13 червня на стримінговому сервісі відбудеться прем’єра четвертого сезону “Хлопаків”. У цей день покажуть перші три епізоди серіалу, а наступні п’ять виходитимуть раз на тиждень.

Серед нових акторів у серіалі – Джеффрі Дін Морган, Сьюзан Гейворд (Сестра Сейдж) і Велорі Каррі (Феєрверк).