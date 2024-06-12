Хто ще пам’ятає автомобіль Ford Mondeo? Він уже доволі давно залишив ринок Європи й пішов без прямого нащадка. Проте на китайському ринку такий автомобіль існує й навіть розвивається – наприклад, нещодавно представлено новинку Ford Mondeo Sport.

Це – дещо оновлена версія 5-дверного кросовера Ford Evos, який випускається з 2021 року спільним підприємством Changan Ford та походить від місцевого седана Ford Mondeo. Зміна назви дозволила поєднати дві моделі в одну родину, що доволі логічно. А ще в палітрі Ford Mondeo Sport з’явився новий жовтий колір – як у електромобіля Ford Mustang Mach-E.

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Інших зовнішніх змін у дизайні Ford Mondeo Sport немає: це все також чималий 4,92-метровий кросовер, який дещо нагадує хетчбек. Кліренс становить досить непогані 168 мм, однак привод – лише на передні колеса, а коробкою передач виступає CVT-варіатор.

Проте окрім назви та додавання кольору, важлива зміна відбулася під капотом. Відтепер автомобіль Ford Mondeo Sport оснащено гібридним силовим агрегатом, який містить 2-літровий турбомотор та електродвигун. Сумарна потужність сягає 309 к.с., що значно більше показника колишнього Ford Evos на рівні 235 к.с.

Вартість новинки Ford Mondeo Sport на китайському ринку буде починатись з $29 тис., продажі стартують вже незабаром. Але, схоже, що з такими розмірами, потужністю, ціною новий Ford Mondeo Sport був би не зайвий і на інших ринках.