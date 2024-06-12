Google запрошує людей, які цікавляться машинним навчанням (ML – machine learning), на Kaggle-змагання. Під час нього охочі зможуть попрактикувати свої навички на реальних або наближених до реальних задачах. Про це йдеться в блозі компанії.
Змагання стартує 17 червня і триватиме два тижні. Мова завдань на Kaggle – англійська. Зареєструватися можна за посиланням.
“Kaggle – це платформа для змагань, де фахівці з обробки даних з усього світу збираються разом, щоб продемонструвати свої навички та заробити нагороди. На платформі також можна знаходити та публікувати набори даних, досліджувати та будувати моделі, працювати з іншими data scientists та ML-інженерами та просто навчатися”, – йдеться в повідомленні.
Хто може брати участь у змаганні?
- Люди, які цікавляться ML та прагнуть реалізувати свої навички на практиці;
- Дослідники в галузі штучного інтелекту;
- Спеціалісти зі знанням Python;
- Досвідчені IT-фахівці, що хочуть випробувати себе в сфері машинного навчання;
- Студенти технічних спеціальностей, які хочуть отримати практичний досвід у цій галузі.
“Незалежно від того, чи ви досвідчений дослідник штучного інтелекту, студент, що прагне отримати практику, чи просто цікавитесь машинним навчанням, це ваш шанс перевірити свої знання та навички”, – сказано в блозі Google.
Серед переваг участі у змаганнях Kaggle:
- Нові практичні навички;
- Доповнення порт фоліо;
- Робота із визначеними дедлайнами;
- Зворотній звʼязок від експертів;
- Знайомство з іншими фахівцями;
- Перші 50 учасників, що продемонструють найкращий результат у змаганні, отримають нагороди.
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