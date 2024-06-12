Google запрошує людей, які цікавляться машинним навчанням (ML – machine learning), на Kaggle-змагання. Під час нього охочі зможуть попрактикувати свої навички на реальних або наближених до реальних задачах. Про це йдеться в блозі компанії.

Змагання стартує 17 червня і триватиме два тижні. Мова завдань на Kaggle – англійська. Зареєструватися можна за посиланням.

“Kaggle – це платформа для змагань, де фахівці з обробки даних з усього світу збираються разом, щоб продемонструвати свої навички та заробити нагороди. На платформі також можна знаходити та публікувати набори даних, досліджувати та будувати моделі, працювати з іншими data scientists та ML-інженерами та просто навчатися”, – йдеться в повідомленні.

Хто може брати участь у змаганні?

Люди, які цікавляться ML та прагнуть реалізувати свої навички на практиці;

Дослідники в галузі штучного інтелекту;

Спеціалісти зі знанням Python;

Досвідчені IT-фахівці, що хочуть випробувати себе в сфері машинного навчання;

Студенти технічних спеціальностей, які хочуть отримати практичний досвід у цій галузі.

“Незалежно від того, чи ви досвідчений дослідник штучного інтелекту, студент, що прагне отримати практику, чи просто цікавитесь машинним навчанням, це ваш шанс перевірити свої знання та навички”, – сказано в блозі Google.

Серед переваг участі у змаганнях Kaggle: