Google додає модель Gemini Nano у смартфони Pixel 8 і 8a в червневому оновленні пристроїв. Раніше вона була доступна лише власникам Pixel 8 Pro. Спершу Gemini Nano стане доступна як опція для розробників на Pixel 8 і 8a, яку можна буде увімкнути в налаштуваннях пристрою, повідомляє Engadget.

Також з’явилася можливість під’єднати восьме покоління Pixel до зовнішнього дисплея через USB-C. На Pixel Fold, Pixel шостого покоління і новіших з’явиться можливість обирати об’єктив під час зйомки фотографій.

Додаток “Диктофон” також отримає поштовх завдяки штучному інтелекту. Google заявляє, що Pixel 8, Pixel 8 Pro і Pixel 8a отримають більш детальні зведення про записи. На смартфонах, починаючи з Pixel 6, з’явиться можливість експортувати стенограми записів у текстові файли та Google Docs.

Годинник Pixel Watch також отримає деякі оновлення, включаючи функцію розпізнавання автомобільних аварій на моделі другого покоління. Якщо годинник виявить, що користувач потрапив в серйозну автомобільну аварію, він запитає, чи все з ним гаразд. Якщо годинник не отримає відповіді, він може зв’язатися з екстреними службами.

Функція також сповістить коло обраних контактів та надасть місцезнаходження людини в режимі реального часу. Інші оновлення включають покращення виявлення падінь та доступ до PayPal через Google Wallet на обох поколіннях Pixel Watch.

Google заявляє, що доступ до Google Home на пристроях під управлінням Wear OS 3 і вище також стане простішим.

І на останок, планшет Pixel, під’єднаний до док-станції, зможе отримувати більш розширені сповіщення від дверного дзвінка Nest. Планшет зможе вивести зображення з дзвінка, створити двосторонній канал для розмови або надіслати заготовлену відповідь.