Несподівано сайт EpicDB, який оприлюднював інформацію про ігри в Epic Games Store на кшталт того, як SteamDB дає інформацію про ігри на Steam, розкрив, напевно, більше, ніж творці сайту очікували.

Як повідомляє Insider Gaming, на сайті, крім інформації та різноманітної статистики про ігри в EGS, також з’явилися подробиці про нові проєкти, зокрема про неанонсовані доповнення для ігор та ПК-порт The Last of Us Part 2.

Зараз EpicDB вже не працює і невідомо, чи зможе він запрацювати знову у найближчому майбутньому, проте користувачі на ResetEra встигли зробити кілька скриншотів та знайти багато цікавого.

Наприклад, ще одним зі згаданих проєктів є гра Turok від Saber Interactive. Також там знайшли заплановане доповнення до Sonic x Shadow Generations, яка ще навіть не вийшла. Є й згадка про Skobeloff, яка є зареєстрованою торговою маркою Final Fantasy XVI, а також згадки про рімейк Final Fantasy IX.

Здебільшого неанонсовані проєкти підписані кодовими назвами, що у випадку з The Last of Us Part 2 – utah. Деякі користувачі також виявили згадки про Morrowind.

На сайті навіть є згадки про Bloodborne Remake та Elden Ring 2, однак саме такі знахідки змушують поставити під сумнів правдивість інформації з EpicDB, хоча ці ігри мають дещо дивного власника, тож, ймовірно, саме це є підробкою.