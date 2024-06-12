Акції Apple Inc. підвищуються після презентації WWDC та демонстрації планів компанії щодо використання штучного інтелекту. Про це пише Bloomberg.

11 червня акції Apple злетіли на 7,3%, до $207,15. Тим самим техногігант побив свій минулий рекорд одноденного приросту, зафіксований в листопаді 2022 року.

Ринкова капіталізація компанії збільшилася на $215,1 мільярда, що є одним із найбільших одноденних приростів вартості будь-якої компанії в історії.

Рекорд був досягнутий після щорічної WWDC, під час якої компанія продемонструвала низку функцій, пов’язаних зі штучним інтелектом, і оголосила про партнерство OpenAI.

Акції компанії зросли на понад 25% з квітневого мінімуму, що повернуло Apple ринкову капіталізацію вище $3 трильйонів і дозволило впритул наблизитися до повернення звання найдорожчої компанії.

“Додавання функцій штучного інтелекту до новітнього iPhone відбувається в ідеальний час для Apple, – написав аналітик LightShed Вальтер П’єцик. – Доходи від продажу iPhone стагнують, і переважна більшість користувачів користується старими телефонами, оскільки цикл оновлення сповільнився до рекордно низького рівня”.

Занепокоєння щодо зростання компанії також було послаблено позитивним квартальним звітом на початку травня, коли Apple оголосила про найбільшу в історії США програму викупу акцій на суму $110 мільярдів.

Травень став найкращим місяцем для акцій Apple з липня 2022 року – але, попри рекордну ціну акцій, цього року Apple зросла лише на 7,6%. Компанія відстає від індексу Nasdaq 100, який зріс на 14%, в той час, як акції компаній, які раніше почали опановувати ШІ – Microsoft, Amazon, Alphabet та Meta – показали двозначний приріст. Орієнтований на ШІ виробник чипів NVIDIA взагалі злетів на 144%, ненадовго випередивши Apple.

Серед так званої “Чудової сімки” лише Tesla Inc. цього року показала гірші результати, ніж Apple. Виробник електромобілів впав в акціях на понад 30% цього року.