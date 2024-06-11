Riot Games показали трейлер другого сезону анімаційного серіалу Arcane, заснованому на грі League of Legends. Arcane є одним з найуспішніших анімаційних серіалів Netflix.

Після подій першого сезону Джинкс стала небезпечним злочинцем у розшуку, а Вай разом з Кейтлін керують операцією по її знешкодженню.

Трейлер зосереджується на розкритті конфлікту ключових персонажів історії. Стосунки між сестрами були ядром історії серіалу. Другий сезон має завершити цю історію у світі Ліги Легенд.

Продовження історії з’явиться на Netflix у листопаді цього року.