На Ubisoft Forward анонсували нову частину в серії економічних стратегій Anno 117: Pax Romana. Це – перша гра в серії, яка відбуватиметься в Стародавньому Римі.

Гравцям доведеться взяти на себе роль губернатора однієї з римських провінцій та привести її до процвітання. Гра вийде у 2025 році на ПК.

Студія поки не показала жодних подробиць щодо майбутньої гри – ні ігрового процесу, ні навіть графічного стилю.

Гравці дуже тепло сприйняли минулу частину серії Anno 1800, яка вийшла у 2018 році. Фанати відмічають, що серія з новою частиною стала складнішою та комплекснішою, і очікують розвитку серії у цьому напрямку.

Цікавий факт: у розробників є традиція обирати рік в назві гри завжди так, щоб сума чисел складала 9. А саме слово “Anno” перекладається з італійської як рік.