В автомобільній спільноті вже існує такий мємчик “ми зробили дисплей в дисплеї…”; але компанія ZF вирішила зробити наступний крок – і це може призвести до появи дисплея навіть у центрі керма!

Щоправда, для цього довелося змінювати форму та розміщення водійської подушки безпеки. За задумом ZF, відтепер “надувний повітряний мішок” буде ховатись у верхній частині керма, а при розкритті він має проходити між центральною частиною та ободом, щоб фіксуватись у правильному положенні.

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Все для того, щоб вивільнити місце по центру керма. Адже зараз кермо збирає в собі все більше й більше органів керування – й на спицях вже може просто не вистачати місця. Розвантаження центральної частини керма дозволить встановити там додаткові органи керування або ж навіть додатковий дисплей для водія!

Наразі така подушка безпеки є лише концепцією від ZF, що потребує додаткових досліджень та розрахунків вартості для можливості впровадження у серійне виробництво. Але якщо це станеться, то серійні автомобілі можуть отримати кермо майже як у гоночних болідів Формули-1.