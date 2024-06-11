Meta Platforms планує почати використовувати контент із соцмереж у Європі для навчання своїх генеративних моделей штучного інтелекту. Про це пише Reuters із посиланням на компанію.

Meta навчатиме свої великі мовні моделі Llama, використовуючи контент, яким люди в Європейському Союзі вирішили поділитися публічно на таких платформах, як Instagram і Facebook.

Цей крок, схоже, приведе підхід компанії в Європі у відповідність до того, як вона ставиться до даних, які надходять до її ШІ-моделей з інших країн світу, попри застереження, пов’язані з суворими правилами ЄС щодо конфіденційності та прозорості.

Минулого місяця гігант соціальних мереж заявив, що почне повідомляти користувачів Facebook та Instagram у європейському регіоні та Великій Британії про те, як він використовує публічну інформацію, розміщену на сервісах Meta, для розробки та вдосконалення штучного інтелекту.

Однак правозахисна група Noyb оскаржує цей крок у країнах ЄС. Тут заявляють, що ці повідомленні є недостатніми, адже правила конфіденційності ЄС вимагають від Meta отримати згоду користувачів на використання їхніх даних.