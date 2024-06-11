На цьогорічній презентації WWDC Apple повідомила, що співпрацює з Blackmagic Design, щоб полегшити роботу з імерсивними відео для Vision Pro. Про це пише Engadget.

Blackmagic наразі розробляє камеру спеціально для імерсивних відео для гарнітури змішаної реальності Apple. Камера називатиметься Blackmagic URSA Cine Immersive.

Компанія не повідомила надто багато про пристрій, окрім того, що він “призначений для зйомки контенту для Apple Vision Pro” з роздільною здатністю 8160 x 7200 на кожне око” і “16 ступенями динамічного діапазону для стереоскопічного 3D-контенту з ефектом занурення зі швидкістю 90 кадрів в секунду”.

Судячи з зображень, користувачі навіть зможуть прикріпити камеру до дрона для зйомки відео з повітря.

Компанія сподівається випустити камеру під кінець цього року, хоча й не повідомила, скільки коштуватиме пристрій. Раніше Blackmagic випустила камеру, яка може знімати у форматі 12K, за $9995, що значно менше, ніж коштують інші аналогічні моделі.

Blackmagic також повідомила, що випускає оновлення для редагування відео DaVinci Resolve зі змінами, які полегшують створення контенту для Vision Pro.

Окрім можливості редагування матеріалів Vision Pro, у застосунку з’явиться “новий інструмент для перегляду відео з ефектом присутності, який дозволить редакторам панорамувати, нахиляти та прокручувати кліпи для перегляду на 2D-моніторах або на Apple Vision Pro”.