Apple додасть підтримку RCS у свою програму Повідомлень з релізом iOS 18. Пізніше цього року стандарт замінить SMS та стане протоколом за замовчуванням для спілкування між пристроями на Android та iOS. Про це пише The Verge.

На жаль, компанія не вдавалася у подробиці та показала лиш один приклад роботи RCS на iPhone, у якому у користувачів з’являється відповідний індикатор.

RCS (Rich Communication Services) – це протокол передачі даних, який був розроблений на заміну SMS та дає користувачам можливість відправляти повідомлення через інтернет. Протокол вже має багату функціональність, зокрема індикатор прочитаних повідомлень.

Підтримка цього протоколу також дозволить користувачам на Android та iOS обмінюватися файлами та фото у високій якості, надсилати довші повідомлення та загалом покращить спілкування між користувачами різних платформ.

Однак, як пише 9to5Mac, Apple у коментарі для медіа повідомила, що вона додає підтримку RCS Universal Profile. Це профіль, який має трохи менший набір функцій аніж профіль, який використовує Google на Android.

Та навіть так, компанія досі не уточнює, які саме функції будуть підтримуватися, тож залишається лише почекати, допоки Apple не запустить новий стандарт із новими подробицями.