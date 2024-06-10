YouTube вже протягом певного часу тестує оновлений дизайн відео. Поки він був доступний випадково для деяких користувачів, а тепер власники YouTube Premium можуть спробувати його самостійно.

Підписники Premium зможуть добровільно ввімкнути новий дизайн та залишити відгук про нього на сторінці експериментальних функцій. Така можливість буде до 1 липня.

Новий дизайн вперше почав з’являтися у деяких користувачів ще у квітні, а тоді знову наприкінці травня. Здебільшого користувачі залишаються незадоволеними від нового вигляду платформи, проте компанія намагається й надалі його розвивати.

Поки невідомо, коли та чи взагалі планує компанія почати випускати новий дизайн для всіх користувачів.