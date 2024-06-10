91mobiles у партнерстві з OnLeaks поділилися новими рендерами з Pixel Watch 3, майбутнім розумним годинником від Google.

Годинник отримає габарити 40,79 × 40,73 x 14 міліметрів та такий самий круглий 1,2-дюймовий дисплей як і попередня модель. Працюватиме Pixel Watch 3 на Wear OS, а його корпус буде доступний тільки в чорному кольорі, втім користувачам будуть доступні різні ремінці.

У порівнянні з Pixel Watch 2, третя модель буде трохи товщою, що дозволило Google додати у годинник більший акумулятор ємністю 307 мА⋅год.

Також є чутки, що новий годинник йтиме у двох розмірах, вперше у серії, оскільки зараз доступна лише 41-міліметрова модель Pixel Watch 2.