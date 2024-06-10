Нова генерація популярного кросовера BMW X3 має дебютувати вже влітку цього року. Тому не дивно, що у світ просочуються нові й нові деталі про автомобіль. Наприклад, нещодавно з’явилося перше зображення, яке, начебто, походить з рекламного відео про новий BMW X3.

Давайте уважно поглянемо на зображення та порівняємо з автомобілем BMW X3 актуальної генерації (перша світлина у добірці). Одразу помітно іншу форму фар, а також решітку радіатора не лише з прямим, але й з косими лініями. Також зверніть увагу на центральну складку капота й розміщення логотипу в цій складці.

Схоже, ось таким буде новий кросовер BMW X3
Схоже, ось таким буде новий кросовер BMW X3

Більш уважний погляд на новий BMW X3 обіцяє нам менш рельєфний передній бампер, пласкі ручки дверцят, сильно опуклі колісні арки. А ще зверніть увагу на невеличкий люк, розміщений на передньому крилі – зазвичай в автомобілях BMW він з’являється, коли йдеться про PHEV-гібрид.

Адже очікується, що кросовер BMW X3 нової генерації буде побудований на основі CLAR, яка вже використовується в нинішньому BMW X3, та й гама силових агрегатів буде схожою: бензинові або дизельні 4- та 6-циліндрові мотори, різноманітні гібриди (Mild Hybrid або Plug-In Hybrid). А ось повністю електрична версія BMW iX3 буде перетворена на окрему модель.

Більше деталей ми дізнаємося згодом, коли дебютує автомобіль BMW X3 нової генерації та будуть оприлюднені всі світлини й технічні характеристики. Чекаємо!