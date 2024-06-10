Нова генерація популярного кросовера BMW X3 має дебютувати вже влітку цього року. Тому не дивно, що у світ просочуються нові й нові деталі про автомобіль. Наприклад, нещодавно з’явилося перше зображення, яке, начебто, походить з рекламного відео про новий BMW X3.

Давайте уважно поглянемо на зображення та порівняємо з автомобілем BMW X3 актуальної генерації (перша світлина у добірці). Одразу помітно іншу форму фар, а також решітку радіатора не лише з прямим, але й з косими лініями. Також зверніть увагу на центральну складку капота й розміщення логотипу в цій складці.

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Більш уважний погляд на новий BMW X3 обіцяє нам менш рельєфний передній бампер, пласкі ручки дверцят, сильно опуклі колісні арки. А ще зверніть увагу на невеличкий люк, розміщений на передньому крилі – зазвичай в автомобілях BMW він з’являється, коли йдеться про PHEV-гібрид.

Адже очікується, що кросовер BMW X3 нової генерації буде побудований на основі CLAR, яка вже використовується в нинішньому BMW X3, та й гама силових агрегатів буде схожою: бензинові або дизельні 4- та 6-циліндрові мотори, різноманітні гібриди (Mild Hybrid або Plug-In Hybrid). А ось повністю електрична версія BMW iX3 буде перетворена на окрему модель.

Більше деталей ми дізнаємося згодом, коли дебютує автомобіль BMW X3 нової генерації та будуть оприлюднені всі світлини й технічні характеристики. Чекаємо!