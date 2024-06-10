Microsoft показала три нові версії консолей Xbox Series X|S. Тепер покупцям буде доступна Series S у білому кольорі та зі сховищем 1 ТБ, повністю цифрова Series X у білому кольорі та ще одна Series X у новому оформленні та зі сховищем 2 ТБ.

Минулого року компанія вже показувала нову Series S зі сховищем 1 ТБ, тепер така ж опція з’являється у кольорі Robot White. Інших змін у консолі немає, її вартість складатиме $349,99, а поставки розпочнуть у святковий сезон 2024 року.

Іншою новинкою є цілком цифрова Xbox Series X у білому кольорі зі сховищем 1 ТБ. Це – варіант для цифрових гравців, проте інших змін тут немає. Вартість консолі складатиме $449,99 і вона також буде доступна наприкінці року.

Найбільше змін зазнала ще одна версія Series X, яка тепер має 2 ТБ сховище та цілком новий унікальний дизайн – Galaxy Black. Разом із консоллю також йтимуть геймпади з відповідним дизайном. Ця консоль також буде доступна наприкінці року за ціною $599,99.