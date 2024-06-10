З'явилося більше подробиць Call of Duty: Black Ops 6

Під час презентації Xbox та окремого заходу спеціально для Call of Duty: Black Ops 6, розробники з Treyarch та Raven Software поділилися новими подробицями про майбутній шутер, а також показали ігроладний трейлер.

Кампанія Black Ops 6 перенесе гравців у ранні 1990-ті, а сюжет спирається на історію того часу, втягуючи у дивну та таємну змову, у якій тіньова сила проникла в уряд США. Будь-кого, хто чинить опір, стає зрадником, що змушує гравців уперше стати шахраєм, щоб боротися з тією самою машиною, яка їх створила.

У сюжеті представлять як вже відомих, так і цілком нових персонажів, а місії запропонують велике різноманіття індивідуальних локацій та завдань. Зокрема описують одну місію, у якій гравцям потрібно буде проникнути у стару каналізаційну систему під казино.

Розробники кажуть, що у кожній місії кампанія Black Ops 6 зосереджується на методах, які можна використовувати для досягнення перемоги, а також на можливості повторної гри, даючи вам свободу навігації між ними, як вам зручно.

Мультиплеєр Call of Duty: Black Ops 6 запропонує 16 нових карт у день релізу, включно з 12 катами для командних матчів 6 на 6, та кілька менших унікальних карт для матчів два на два.

Зокрема мультиплеєр також запропонує перероблену систему переміщення Omnimovement, яка дозволить бігти, ковзати та пірнати у будь-якому напрямку, а Intelligent Movement призначений для значного зменшення кількості кнопок або клавіш, які ви натискаєте для виконання різних рухів.

Крім того, у гру повернуть систему Prestige, режим який буде доступний гравцям після того, як вони досягнуть максимальний рівень у мультиплеєрі. Режим додасть нові завдання та ще більше контенту.

Також Call of Duty: Black Ops 6 поверне Round-Based Zombies, режим де вам у кооперації з іншими гравцями доведеться боротися з хвилями зомбі. Режим також представить дві цілком нових мапи та велику кількість секретів, які необхідно буде знайти.