У NASA шукають альтернативні варіанти, які дозволять повернути зразки з Марса на Землю. З цією метою агентство запланувало 10 досліджень, які дозволять реалізувати заплановане.

Випробування тривалістю до 90 днів зокрема проведуть сім компаній, кожна з яких отримає від NASA до $1,5 млн. Після цього агентство оцінить дослідження, щоб розглянути зміни або вдосконалення програми повернення зразків.

До переліку компаній увійшли: Lockheed Martin, SpaceX, Aerojet Rocketdyne, Blue Origin, Quantum Space, Northrop Grumman та Whittinghill Aerospace. Їх відібрали з-поміж тих, хто відповів на запит NASA у квітні.

“Повернення зразків з Марса буде однією з найскладніших місій NASA, і дуже важливо, щоб ми виконали її швидше, з меншим ризиком і з меншими витратами”, – заявили в агентстві.

У квітні цього року стало відомо, що у NASA шукають нові ідеї, як доставити зразки з Марса на Землю. Попередній план виявився надто дорогим.

Із огляду на це, представники NASA закликали наукову спільноту та промисловість запропонувати нові ідеї, які б використовували більше перевірених технологій – і, можливо, простіший процес – для повернення зразків.