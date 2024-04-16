NASA переглянуло свої плани на програму повернення зразків із Марса на Землю – Mars Sample Return (MSR). Космічне агентство шукатиме швидші та дешевші шляхи для виконання місії, про це пише The Washington Post після проведення телемосту для ЗМІ.

Майбутнє проєкту було невизначеним з минулої осені, коли незалежна наглядова рада оприлюднила звіт про те, що місія потребує капітального перегляду на тлі ймовірних перевитрат і затримок.

У звіті комісії за 2020 рік передбачалося, що повернення зразків коштуватиме від 3,8 до 4,4 мільярда доларів США. Тепер оціночна вартість місії складає від 8,4 до 10,9 мільярда доларів США, а зразки прибудуть на Землю у 2040 році.

Таким чином, вартість проєкту MSR буде подібною до вартості космічного телескопа James Webb – наукового та інженерного дива, який зараз спостерігає за Всесвітом з сонячної орбіти на відстані близько мільйона кілометрів від Землі.

“Орієнтовна дата повернення 2040 року є неприйнятною”, – заявив на брифінгу адміністратор NASA Білл Нельсон.

Це “неприйнятно” через те, що сьогодні наукового бюджету NASA недостатньо для фінансування всіх телескопів і космічних зондів, які вже працюють або плануються до запуску.

Через це навіть Лабораторія реактивного руху NASA на початку цього року звільнила близько 8% своїх працівників.

Початковий план передбачав, що NASA відправить на Марс інший апарат, який приземлиться і забере зразки з Perseverance. Цей апарат матиме на борту ракету-носій, яка відірветься від Марса і доставить зразки на орбіту. Там матеріал буде передано ще одному космічному апарату, який має доставити зразки на Землю.

На брифінгу представники NASA закликали наукову спільноту та промисловість запропонувати нові ідеї, які б використовували більше перевірених технологій – і, можливо, простіший процес – для повернення зразків.