На презентації Xbox у неділю, 9 червня, офіційно представили нову гру DOOM: The Dark Ages. Вона вийде у 2025 році.

The Dark Ages є приквелом до перезапуску серії 2016 року та DOOM Eternal. Гра стане третьою у серії сучасних частин, розробкою займається студія id Software з використанням рушія idTech.

Цього разу гравці закинуть у середньовічний сеттинг, де зі щитом та новими типами зброї їм вкотре доведеться розправлятися з численними демонами, як з маленькими, так і великими й небезпечними.

Поки що інших подробиць про нову частину відомої серії немає.