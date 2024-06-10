Українська хмарна ігрова платформа Boosteroid розгорнула нові сервери в Європі, які тепер підтримуватимуть ігри з роздільною здатністю 4K у новому плані Ultra.

Ці сервери є результатом досліджень і розробок ASUS та AMD, які тривали понад рік. Апаратне забезпечення базується на графічному процесорі GPU від AMD для ПК.

Також у плані Ultra з’явилася підтримка технологій рейтрейсингу та генерації кадрів, що, за інформацією компанії, покращить ігровий досвід користувачів завдяки неймовірному освітленню та графіці.

Крім того, нова конфігурація розроблена для покращення хмарних ігор на великому екрані з підтримкою 4K. Ця розробка має вирішальне значення для стратегії Boosteroid, адже вона сформувала міцні партнерські стосунки з провідними виробниками телевізорів: Samsung, LG, Sharp, Philips та іншими.

Наразі запуск відбувся в Європі, розширивши можливості Boosteroid у створених центрах обробки даних у Франції, Італії та Словаччині. Іспанія, Сербія, Велика Британія та Швеція теж отримають нове обладнання найближчими тижнями.

Компанія також розширила своє покриття в Європі новим центром обробки даних у Німеччині. А у США планують отримати нові сервери на початку червня, водночас повномасштабний запуск заплановано на кінець місяця.