На WWDC 2024 Apple офіційно представила програму для збереження логінів та паролів – Passwords.

Нова програма буде доступна усіх пристроях Apple, а також на пристроях на Windows з програмою iCloud, але не для Android. Вся збережена інформація синхронізуватиметься між усіма пристроями.

Як і повідомлялося раніше, Passwords створена на основі технології Keychain, яка вперше була представлена понад 25 років тому.

У новій програмі користувачі зможуть зберігати паролі, ключі доступу, паролі до Wi-Fi та всі інші необхідні дані.

Нова програма стане чудовим рішенням для людей, які глибоко інтегровані в екосистему Apple та не бажають використовувати сторонні рішення на кшталт LastPass, зокрема через проблеми з безпекою.