Apple планує представити нову функцію безпеки в iOS 18, яка дозволить користувачам встановлювати на системні застосунки в iPhone пароль, або ж відкривати їх через Face ID та Touch ID. Це нововведення буде представлене на майбутній конференції WWDC у понеділок, повідомляє MacRumors.

Нова функція дозволить користувачам блокувати вбудовані програми iPhone, такі як “Пошта”, “Повідомлення”, “Нотатки”, “Телефон”, “Фотографії”, “Safari” та “Налаштування”. Розблокування цих додатків вимагатиме автентифікації за допомогою пароля, Face ID або Touch ID.

Але поки що не підтверджено, чи буде ця функція доступна для сторонніх застосунків. Цілком можливо, що Apple обмежиться лише системними програмами, що надасть їм більше привабливості серед користувачів, що хочуть отримати більше приватності.

Вже зараз Apple дозволяє захищати певний вміст у застосунках за допомогою Face ID, Touch ID або пароля. Приклади включають нотатки в додатку “Нотатки” та фотографії в альбомах “Нещодавно видалені” та “Приховані” в програмі “Фотографії”. Нова функція iOS 18 розширить цю можливість, дозволяючи блокувати цілі додатки, навіть якщо сам iPhone розблоковано.

Apple офіційно представить iOS 18 під час конференції WWDC. Очікується, що після анонсу перша бета-версія iOS 18 стане доступною для учасників “Програми для розробників Apple”. Фінальний реліз iOS 18 очікується у вересні.