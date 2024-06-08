На Summer Game Fest анонсували нову частину 4Х стратегії Sid Meier’s Civilization VII. Поки що лише тизер-трейлер, без подробиць та ігрового процесу.

Видавець 2K Games обіцяє детальну демонстрацію ігрового процесу в серпні цього року. Реліз гри запланований протягом 2025 року на PC, Xbox Series S|X, PlayStation 5 та Nintendo Switch. Розробкою займається все та ж Firaxis Games.

До речі, попередня частина серії зараз продається у Steam всього за 26 гривень. Ультимативне видання з усіма доповненнями обійдеться вам у 537 гривень та платинове видання з двома найголовнішими доповненнями Rise and Fall та Gathering Storm та добіркою сценаріїв — у 201 гривню.