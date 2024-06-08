Кінокомпанія Blumhouse відкриває власне видавництво ігор Blumhouse Games. В кіно компанія спеціалізується на горорах. Ігровий підрозділ також зосередиться на цьому жанрі. Компанія не буде займатись власною розробкою, проте зосередиться на видавництві.

На презентаціях Summer Game Fest та Day of the Devs видавництво показало 6 нових ігор, що вже перебувають в розробці та мають вийти найближчим часом.

Fear the Spotlight

Кінематографічний горор в стилістиці PS 1. Гра розповість історію про двох подруг які прийшли вночі до школи, щоб поспілкуватись з духами за допомогою дошки Уіджи.

Crisol: Theatre of Idols

Survival-horor від першої особи, який бере за основу релігію та фольклор Іспанії. Гра виглядає як ледь не перший послідовник Resident Evil VII та Village.

The Simulation

Загадковий проєкт, який розповість історію про геймдизайнера, який взявся за розслідування вбивства, єдиними речовим доказом якого є гра, залишена на місці події. Про гру зовсім мало інформації, тож лишається лише очікувати.

Sleep Awake

Психоделічний космо-горор від геймдиректора Spec Ops: The Line Корі Девіса та, несподівано, гітариста гурту Nine Inch Nails Робіна Фінка.

Project C

Новий загадковий проєкт від Сема Барлоу, автора кіно-ігор Her Story та Immortality, та Брендона Кроненберга, режисера фільмів “Поневолені” / Possessor і “Безмежний басейн” / Infinity Pool.

Grave Seasons

Це — поєднання симулятора ферми та горора. Розробники обіцяють динамічну історію, можливість заводити стосунки з персонажами та боротись за своє життя з надприродними істотами.

Гра поки що навіть не має трейлеру на ютубі.