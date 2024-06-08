Співзасновник Monobank Дмитро Дубілет оголосив про відкриття нового сервісу для цифрового підпису та обміну документами – Dubidoc.

Сервіс безплатний та буде доступним для користування “як для особистих справ, так і для бізнесу”. Для підписання документа сервіс використовує Дія.Підпис. Dubidoc доступний у вебверсії та має окремі застосунки для iOS та Android.

“Відверто кажучи, я був впевнений, що такий сервіс зʼявиться ще кілька років тому, коли зʼявився Дія.Підпис… Але щось не дочекалися, тож вирішили зробити самостійно”, – пише Дмитро Дубілет.

Сервіс почне поступово розгортатися з наступного тижня. Залишити заявку на участь в ранньому доступі можна на офіційному сайті.