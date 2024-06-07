Травневі продажі Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. зросли на 30% та досягли 229,6 млрд тайванських доларів ($7,1 млрд). Цьому сприяв бурхливий попит на штучний інтелект і відновлення деяких галузей побутової електроніки. Про це пише Bloomberg.

TSMC отримав вигоду від глобальних перегонів у розвитку послуг штучного інтелекту. Крім того, світові продажі смартфонів також вийшли з тривалого спаду в перші три місяці року, підживлюючи очікування великих замовлень на мобільні чипи.

TSMC змогла зберегти високі прибутки в той час, як світ поспішає будувати центри обробки даних. Вона є найбільшим виробником мікросхем у світі та працює з такими компаніями як Apple, AMD, NVIDIA, Intel, Qualcomm та багатьма іншими.

До слова, недавно повідомлялося, що TSMC обговорював з клієнтами перенесення своїх заводів із Тайваню на тлі посилення напруженості у відносинах із Китаєм. Але оскільки 80%-90% виробничих потужностей TSMC знаходяться саме на Тайвані, перенесення заводів було б неможливим.