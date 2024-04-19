Telegram має намір скласти конкуренцію краудфандинговій платформі Patreon та сервісу OnlyFans. Про це заявив засновник месенджера Павєл Дуров на конференції з криптовалют та блокчейн-технологій TOKEN2049 в Дубаї.

“Причина, з якої ми любимо блокчейн – це технологія свободи. Ми дбаємо про свободу, – сказав він ці сцени заходу в Дубаї. – Ми глибоко віримо в те, що даємо людям свободу створювати власні інструменти, власні додатки, власні бізнеси в Telegram”.

Під час заходу Павєл Дуров анонсував майбутні зміни в Telegram. Приміром, незабаром для авторів цифрового контенту запровадять 70% виплату винагороди від підписок.

В якості ще одного майбутнього кроку засновник месенджера анонсував токенізацію стікерів та емодзі.

“Стікери дуже, дуже популярні. Понад 700 мільйонів разів щомісяця стікерами діляться в Telegram, – пояснив Павєл Дуров. – …емодзі також можуть стати NFT”.

Також під час заходу TOKEN2049 стало відомо про інтеграцію стейблкоїна USDT в блокчейн TON, а безпосередньо в Telegram можна буде купувати товари чи підписуватися на авторів контенту.

До слова, недавно Павєл Дуров заявив, що Telegram може досягти 1 мільярда користувачів протягом року.