У новому блог-пості від розробників Microsoft розповіла більше про технологію Auto Super Resolution (Auto SR), яка має на меті покращити якість зображення у грі та збільшити продуктивність.

Зараз технологія буде доступна лише на нових комп’ютерах Copilot+ зі спеціальним нейронним процесором (NPU). Компанія пояснює, що на відмінну від технології DLSS від NVIDIA, FidelityFX від AMD та XeSS від Intel, Auto SR не вимагатиме додаткових налаштувань та інформації з ігор. Вона автоматично працюватиме у вже наявних іграх та покращуватиме їх так, як вони вже є, нічого не змінюючи всередині.

“Ці підходи вимагають, щоб ігри змінювали свій рендеринг, наприклад, використовуючи тремтіння та зміщення MIP для додавання дрібніших деталей. На відміну від цього, Auto SR вирішує завдання вдосконалення ігор, не вимагаючи додаткової інформації для покращення ігор… Вона покладається на більші моделі та NPU для створення приголомшливих зображень”, – йдеться у блозі.

У повідомленні Microsoft також йдеться, що Auto SR автоматично зменшуватиме роздільну здатність гри, а тоді за допомогою великої мовної моделі, яка лежить в основі технології, покращуватиме її візуальний вигляд. Таким чином користувачі комп’ютерів Copilot+ зможуть отримати нічим не гіршу картинку, але матимуть кращу продуктивність у грі.

До прикладу, Microsoft навела кілька скриншотів із Borderlands 3, де порівнюють зовнішній вигляд гри у вищій роздільній здатності, а також демонструють різницю у кадрах за секунду, які ця гра видає у 1480p, та у 720p з увімкненою технологією Auto SR.

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Зокрема також показують, як гра виглядає у нативному 720p та як вона виглядає з ввімкненою технологією Auto SR.

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Однак Microsoft також одразу попереджає, що Auto SR має у середньому один кадр затримки, оскільки використовує ШІ для покращення. За даними компанії, більшість гравців не помітили цієї затримки, а якщо й помічали, то “чіткіша графіка та вища частота кадрів з лишком компенсували це, покращуючи загальний досвід гри”.

Із виходом перших комп’ютерів Copilot+ Auto SR автоматично працюватиме в 11 вже протестованих іграх, але технологію також можна буде вмикати для того, щоб вона автоматично покращувала всі ігри з вашої бібліотеки. Далі список офіційно підтверджених проєктів буде розширюватися.