Leica представила нову програму Leica LUX на iPhone, яка дає користувачам можливість відтворити лінзи та кольори з камер компанії на смартфоні.

Програма має режим Aperture-Mode, який дозволяє відтворювати характеристики таких лінз Leica як Summilux-M 28 мм f/1.4 ASHP та Noctilux-M 50 мм f/1.2 ASPH.

Завдяки власному механізму обробки зображень, який базується на машинному навчанні та комп’ютерній фотографії, ці режими також можуть відтворювати класичний ефект боке.

Програма також має автоматичний режим та вже готові набори шаблонів як-от Classic, Contemporary чи Black-and-White. Компанія зазначає, що при використанні стандартного режиму власна обробка зображень у Leica LUX відображає кольори та контраст інакше та природніше, ніж рідна програма камери iPhone.

У безплатній версії програма матиме п’ять шаблонів кольорів, доступ до автоматичного режиму та лінзи Summilux-M 28 мм f/1.4 ASHP.

Також тут є підписка вартістю €7,99 на місяць, яка відкриє доступ до одинадцяти кольорових шаблонів, ручного керування експозицією, фокусом і балансом білого, а також до п’яти лінз.

Варто також зазначити, що програма вимагає версію iOS 17.1 або старшу, а отже вона не буде доступна на iPhone X та старіших моделях.