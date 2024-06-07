Нові функції штучного інтелекту Copilot у Windows, такі як Auto Super Resolution чи Recall, не будуть ексклюзивними для Qualcomm. Чипи Lunar Lake від Intel і Strix Point від AMD також матимуть достатню продуктивність для роботи з ШІ. Але повідомляється, що ці функції не будуть підтримуватися на старті. Про це пише The Verge.

Ноутбуки із чипами Intel та AMD потребуватимуть оновлень програмного забезпечення. Цілком можливо, що ці оновлення з’являться вже наступного року.

Менеджер із маркетингу Microsoft Джеймс Хауелл зазначає, що комп’ютери з Intel Lunar Lake та AMD Strix відповідають вимогам до апаратного забезпечення Copilot+. Компанія тісно співпрацює з виробниками, щоб надати користувачам комп’ютерів Copilot+ безплатні оновлення, “коли вони стануть доступними”.

Менеджер зі зв’язків із громадськістю Intel Томас Ханнафорд також обережно зазначає, що Lunar Lake отримає можливості Copilot+ через оновлення, “коли воно стане доступним”.

Найбільше ясності вніс PR-менеджер AMD Метью Гурвіц, який сказав, що в компанії очікують, що Copilot+ буде доступна до кінця 2024 року.

Intel та Microsoft поки уникають чітких заяв, коли саме з’являться ШІ-функції Microsoft на комп’ютерах з Lunar Lake.