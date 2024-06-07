Попри те, що вчорашній епічний запуск SpaceX Starship трохи перетягнув увагу на себе, вчора у ближньому космосі сталося ще одна важлива подія. Космічний корабель Boeing Starliner Calypso здійснив стикування з Міжнародною космічною станцією. На борту астронавтів Баррі Ю. Вілмора та Суніту Вільямс зустрів змішаний екіпаж Експедиції 71.

Наближення Boeing Starliner Calypso до МКС витоком гелію, який використовується для продува паливних баків двигунів маневрування, з трьох клапанів. Тимчасово клапани булу ізольовано, а безпосередньо перед стикуванням відкриті знову. Після проведення серії випробувань було відновлено чотири з п’яти двигунів корегування, яких вистачило для вдалого стикування.

Зараз на МКС знаходиться 9 астронавтів – 7 членів Експедиції 71 та два гості, Вілмор та Вільямс, які мають покинути станцію за декілька днів. На поточний момент до МКС пристиковано три пілотованих кораблі – “Союз МС-25”, Crew Dragon Endeavour (місія SpaceX Crew-8) та Boeing Starliner Calypso (Boeing Crewed Flight Test), а також три вантажних кораблі – Cygnus NG-20, “Прогрес МС-26” та “Прогрес МС-27”.