Після численних перенесень 5 червня 2024 р. о 17:52:14 за Києвом NASA та United Launch Alliance (ULA) нарешті здійснили запуск першої пілотованої місії космічного корабля Boeing Starliner з астронавтами Баррі Ю. Вілмором та Сунітою Вільямс на борту. І для Вілмора, і для Вільямс це вже третя космічна подорож.

Boeing Starliner з власним ім’ям Calypso був запущений зі стартового майданчика SLC-41 Бази ВПС США на мисі Канаверал ракетою-носієм Atlas V N22. Індекс N22 розшифровується так: без головного обтічника, два твердопаливних прискорювачі GEM 63 в асиметричній конфігурації, 2 двигуни Aerojet Rocketdyne RL10A у другого ступеня Centaur. Запуск пройшов без ексцесів і зараз Starliner Calypso з астронавтами на борту прямує до МКС, куди має прибути через 25 годин.

Нагадаємо, спочатку пілотований запуск Boeing Starliner у рамках програми NASA Commercial Crew Program планувався ще на 2017 р. натомість перша успішна тестова місія Boeing Orbital Flight Test 2 відбулася лише у 2022 р., а перша пілотована місія лише зараз. Тим часом SpaceX Dragon 2 здійснив вже 13 вдалих пілотованих стартів як до МКС, так і у вільному польоті з комерційними астронавтами.

Офіційна трансляція запуску Boeing Starliner Calypso від NASA нижче. Старт на відмітці 4:10:15.