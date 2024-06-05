Після численних перенесень 5 червня 2024 р. о 17:52:14 за Києвом NASA та United Launch Alliance (ULA) нарешті здійснили запуск першої пілотованої місії космічного корабля Boeing Starliner з астронавтами Баррі Ю. Вілмором та Сунітою Вільямс на борту. І для Вілмора, і для Вільямс це вже третя космічна подорож.

NASA та ULA нарешті здійснили запуск першої пілотованої місії Boeing Starliner
Старт ракети-носія Atlas V N22 з кораблем Boeing Starliner. Кадр трансляції NASA

Boeing Starliner з власним ім’ям Calypso був запущений зі стартового майданчика SLC-41 Бази ВПС США на мисі Канаверал ракетою-носієм Atlas V N22. Індекс N22 розшифровується так: без головного обтічника, два твердопаливних прискорювачі GEM 63 в асиметричній конфігурації, 2 двигуни Aerojet Rocketdyne RL10A у другого ступеня Centaur. Запуск пройшов без ексцесів і зараз Starliner Calypso з астронавтами на борту прямує до МКС, куди має прибути через 25 годин.

NASA та ULA нарешті здійснили запуск першої пілотованої місії Boeing Starliner
Відділення корабля Boeing Starliner від другого ступеню Centaur, ілюстрація

Нагадаємо, спочатку пілотований запуск Boeing Starliner у рамках програми NASA Commercial Crew Program планувався ще на 2017 р. натомість перша успішна тестова місія Boeing Orbital Flight Test 2 відбулася лише у 2022 р., а перша пілотована місія лише зараз. Тим часом SpaceX Dragon 2 здійснив вже 13 вдалих пілотованих стартів як до МКС, так і у вільному польоті з комерційними астронавтами.

Офіційна трансляція запуску Boeing Starliner Calypso від NASA нижче. Старт на відмітці 4:10:15.