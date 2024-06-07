Кілька тижнів користувачі звернули увагу на деякі “юридичні складнощі“, пов’язані з передачею цифрової бібліотеки ігор Steam у спадок. Ігрова платформа GOG повідомляє, що готова і бажає допомогти користувачам передати свої акаунти спадкоємцям у разі смерті. За умови отримання відповідного рішення суду. Про це пише Ars Technica.

“Загалом, ваш обліковий запис GOG і контент не можуть бути передані, — повідомляє прес-секретар компанії Зузанна Рибака. — Однак, якщо ви можете отримати копію судового рішення, яке конкретно надає комусь право на ваш особистий обліковий запис GOG, цифровий контент, прикріплений до нього, з урахуванням ліцензійних угод конкретних ігор в ньому, і яке конкретно посилається на ваше ім’я користувача GOG або, принаймні, адресу електронної пошти, що використовувалася для створення такого облікового запису, ми зробимо все можливе, щоб це сталося”.

За відсутності судового рішення є кілька факторів, які, за словами GOG, ускладнюють для них просту передачу акаунта на прохання користувача (або за останньою волею і заповітом цього користувача). Акаунти та контент GOG підпадають під дію обмежених, персональних ліцензій, які не підлягають передачі.

“Це стандарт для цифрових послуг і товарів”, — зазначає Рибака. Крім того, кожна гра, що розповсюджується на GOG, може бути предметом окремої ліцензійної угоди EULA (End User License Agreement), яка може окремо деталізувати, який обсяг прав надається користувачеві тієї чи іншої гри.

Крім того, є питання щодо підтвердження, що конкретний акаунт належить конкретній особі. GOG не збирає інформацію, достатню для справжньої ідентифікації конкретної особи (наприклад, ім’я та прізвище) або її сімейного стану. З цієї причини GOG не може встановити, що хтось є родичем конкретного користувача або що конкретний користувач помер.

GOG хоче діяти обережно в таких ситуаціях, оскільки це “особливо делікатне питання, яке практично не має правового регулювання”. Політика, пов’язана з передачею цифрової власності, не була всебічно врегульована жодними конкретними законами, і тому в цьому відношенні компанія зобов’язана керуватися загальним законодавством.

Однак, GOG заявила, що їй відомо про кілька існуючих судових рішень, в яких було дозволено успадковувати обліковий запис в Інтернеті. Це свідчить про те, що судовий наказ є можливим варіантом.