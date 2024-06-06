Компанія Thales оголосила про нову концепцію безпарольної автентифікації для корпоративних користувачів у вигляді платформи безпеки Passwordless 360°. Про це повідомляє TechRadar.

Нові можливості дозволять підприємствам скористатися перевагами деяких з найновіших і найбезпечніших технологій, таких як ключі FIDO. Функції безпарольної автентифікації допоможуть захистити бізнес від багатьох ризиків таких як крадіжка паролів та фішинг.

Платформа Passwordless 360° надає організаціям можливість використовувати безпарольну автентифікацію на робочих, особистих, застарілих і вебпристроях. Це усуває потребу в генераторах паролів і запобігає порушенню правил кібербезпеки, до яких можуть вдаватися деякі співробітники, використовуючи безліч паролів, які їм доводиться запам’ятовувати. Використання єдиного рішення на різних платформах також сприяє зниженню витрат.

У співпраці з OneWelcome Identity Platform Passwordless 360° дозволяє організаціям використовувати ключі, безпарольний вхід, SafeNet FIDO Key Manager для управління ключами. Також платформа має інструмент управління життєвим циклом автентифікатора FIDO, який дозволяє підприємствам відстежувати токени FIDO у своїй системі.

Анонс нової платформи прокоментував аналітик KuppingerCole Алехандро Леаль. Він каже, що Thales пропонує комплексне рішення, яке дозволяє організаціям вдосконалити свої практики управління ідентифікацією, адаптуватися до технологій, що розвиваються, і ефективно захистити свої дані.