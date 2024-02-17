Міністерство цифрової трансформації України оголосило, що невдовзі запустить освітній застосунок «Мрія». За інформацією відомства, уряд ухвалив відповідну постанову.

У Мінцифри прогнозують, що цифровізація змінить підхід до навчання та зробить його сучасним і зручним для учнів, вчителів та батьків.

«Мрія – цифрова революція в освіті, вона допоможе учням знаходити можливості для розвитку в цікавих їм сферах, вчителям – розвивати освітній процес, а батькам – контролювати його», – йдеться в повідомленні міністерства.

В освітньому застосунку будуть такі функції:

Інформація про навчання та успішність учнів;

Можливості для розвитку;

Мрія ID – учнівський, але у смартфоні;

Навчальні матеріали.

Водночас Михайло Федоров написав, що це буде абсолютно нова сутність і підхід до освіти – із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності. «Мрія» допоможе самореалізуватися, дасть зручний доступ до знань та змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії.

Судячи з інформації на його каналі в Telegram, на запуск «Мрії» варто очікувати цього року.