Пікап – це автомобільна робоча конячка? Новий ексклюзивний Jeep Gladiator Mopar 24 може посперечатися з таким твердженням. Це – нова лімітована версія й так доволі рідкісного пікапу Jeep Gladiator. Але від того стає ще більш цікаво.

Основою для Jeep Gladiator Mopar 24 виступає автомобіль Jeep Gladiator (перша світлина у галереї нижче) – рамна конструкція, дворядна кабіна, передня панель салону, бензиновий двигун V6 3.6 на 285 к.с. залишилися незмінними. Але новинка Jeep Gladiator Mopar 24 все ж отримала чимало оригінальних відзнак.

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Наприклад, 17-дюймові колісні диски з гумою для бездоріжжя, тематичні наліпки на капоті, міцний трубчастий захист для решітки радіатора, кришку кузова. Крім того, пікап Jeep Gladiator Mopar 24 вирізняється двокольоровим червоно-чорним оздобленням інтер’єру та відповідним логотипом з індивідуальним позначенням – один із лише 250 екземплярів. Справжній унікум із лімітованої колекції!

Проте, як вважаєте: чи вистачить цього, щоб виправдати суттєве підвищення ціни? Адже автомобіль Jeep Gladiator Mopar 24 коштуватиме від $70 тис. – у той час, як базова версія Jeep Gladiator оцінюється в суму від $38 тис., а й так доволі рідкісні Jeep Gladiator Rubicon та Jeep Gladiator Mojave починаються від $57 тис. Виходить чимала доплата за ексклюзивний статус, згодні?